Освобожденных моряков допросило ГБР по заявлению Портнова, – адвокат

Украинских моряков, которых недавно освободили из российского заключения, начали допрашивать в Государственном бюро расследований. Это делают в рамках производства о "керченском инциденте".

Дело возбудили по инициативе Андрея Портнова, написал координатор группы защиты моряков, российский адвокат Николай Полозов на своей фейсбук-странице.

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"В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова", – рассказал он.

7 сентября около 14:00 самолет с 24 моряками и 11 заключенными Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также других пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35".

В ведомстве пока могут раскрыть только то, что допросили нескольких моряков. Для этого следователи ездили к ним в больницу, пишет "Громадское".

Как украинские моряки попали в плен в России?

25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. В конце мая Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на родину.

Больше о том, что происходило за кадром обмена, читайте в интервью 24 канала с акдвокатом моряков Николаем Полозовым.



Пленные украинские моряки / Инфографика 24 канала