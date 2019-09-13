Новый обмен пленными: что говорят в Кремле и в Украине

Украинская сторона готовит новый обмен пленными с Россией и давно передала стране-агрессору списки удерживаемых лиц. В Кремле не отрицают возможность будущего обмена, но подчеркивают, что процесс требует кропотливой и растянутой во времени работы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах форума YES отметила, что Украина передала России список лиц, которых требует освободить, еще в июле 2019 года.

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Эти списки были давно переданы еще летом. Это те самые списки, просто они сейчас уменьшились на количество наших граждан. Сейчас у нас 113, вместо 150-ти человек. Это те граждане Украины, которые сейчас удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма,

– заявила Денисова.

Омбудсвумен добавила, что сейчас идет работа над освобождением незаконно заключенных украинцев из плена Кремля.

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Тем временем спикер российского президента Дмитрий Песков не исключает возможности нового обмена пленными между Украиной и Россией, пишет ТАСС.

Это требует начала нового процесса обмена мыслями, начала нового процесса очень кропотливой и наверное растянутой во времени работы,

– сказал он.

Песков отметил, что вероятность нового обмена остается вопросом "тех самых двусторонних контактов".

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами. В команде главы государства надеются, что обмен может состояться еще до конца 2019 года.

Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала