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      Новый обмен пленными: что говорят в Кремле и в Украине

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      Украина хочет провести новый обмен пленными с РФ
      Украина хочет провести новый обмен пленными с РФ / Коллаж 24 Канала

      Украинская сторона готовит новый обмен пленными с Россией и давно передала стране-агрессору списки удерживаемых лиц. В Кремле не отрицают возможность будущего обмена, но подчеркивают, что процесс требует кропотливой и растянутой во времени работы.

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах форума YES отметила, что Украина передала России список лиц, которых требует освободить, еще в июле 2019 года.

      Интервью с адвокатом Николаем Полозовым: Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными

      Эти списки были давно переданы еще летом. Это те самые списки, просто они сейчас уменьшились на количество наших граждан. Сейчас у нас 113, вместо 150-ти человек. Это те граждане Украины, которые сейчас удерживаются на территории РФ и временно оккупированного Крыма,
      – заявила Денисова.

      Омбудсвумен добавила, что сейчас идет работа над освобождением незаконно заключенных украинцев из плена Кремля.

      Как все было: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      Тем временем спикер российского президента Дмитрий Песков не исключает возможности нового обмена пленными между Украиной и Россией, пишет ТАСС.

      Это требует начала нового процесса обмена мыслями, начала нового процесса очень кропотливой и наверное растянутой во времени работы,
      – сказал он.

      Песков отметил, что вероятность нового обмена остается вопросом "тех самых двусторонних контактов".

      К слову, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами. В команде главы государства надеются, что обмен может состояться еще до конца 2019 года.

      Что известно об освобождении украинских политзаключенных и моряков?Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов. На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в УкраїнуПолитзаключенные Кремля вернулись в Украину / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Украины Людмила Денисова Украинские моряки в плену Обмен пленными Украинцы в плену РФ
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