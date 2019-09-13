Новий обмін полоненими: що кажуть у Кремлі та в Україні

Українська сторона готує новий обмін полоненими з Росією і давно передала країні-агресору списки утримуваних осіб. У Кремлі не заперечують можливість майбутнього обміну, але наголошують, що процес потребує копіткої і розтягнутої у часі роботи.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в кулуарах форуму YES зауважила, що Україна передала Росії список осіб, яких вимагає звільнити, ще у липні 2019 року.

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Ці списки були давно передані ще влітку. Це ті самі списки, просто вони наразі зменшились на кількість наших громадян. Наразі в нас 113, замість 150-ти осіб. Це ті громадяни України, які наразі утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму,

– заявила Денисова.

Омбудсвумен додала, що наразі триває робота над звільненням незаконно ув'язнених українців з полону Кремля.

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Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков не відкидає можливість нового обміну полоненими між Україною і Росією, пише ТАСС.

Це потребує початку нового процесу обміну думками, початку нового процесу дуже копіткої і напевно розтягнутої у часі роботи,

– сказав він.

Пєсков відзначив, що ймовірність нового обміну залишається питанням "тих самих двосторонніх контактів".

До слова, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну з Росією утримуваними особами. У команді глави держави сподіваються, що обмін може відбутися ще до кінця 2019 року.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години. На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу