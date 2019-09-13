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      Зеленський заявив про підготовку нового списку на обмін з Росією утримуваними особами

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну з Росією утримуваними особами.

      "Зараз ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки і очікуємо наступного етапу обміну", – повідомив Зеленський під час виступу на Форумі YES 2019.

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      9 вересня помічник президента Андрій Єрмак заявив, що команда Зеленського працює над тим, або новий обмін утримуваними відбувся ще до кінця 2019 року.

      За даними російських ЗМІ, в Мінську під час зустрічі контактної групи 18 вересня планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всіх на всіх", тобто 200 на 70.

      Що відомо про останній обмін полоненими? 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними особами за схемою "35 на 35". Так, в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв’язнів. Водночас до Росії вирушили теж 35 осіб.

      скільки українців перебувають у полоні Росії Крим Донбас

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      Теги: Форум YES 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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