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      Зеленский заявил о подготовке нового списка на обмен с Россией удерживаемыми лицами

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемыми лицами.

      "Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим списки и ожидаем следующего этапа обмена", – сообщил Зеленский во время выступления на Форуме YES 2019.

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      9 сентября помощник президента Андрей Ермак заявил, что команда Зеленского работает над тем, чтобы новый обмен удерживаемыми состоялся еще до конца 2019 года.

      По данным российских СМИ, в Минске во время встречи контактной группы 18 сентября планируют обсудить возможность обмена пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех", то есть 200 на 70.

      Что известно про последний обмен пленными? 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по схеме "35 на 35". Так, в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в Россию отправились тоже 35 человек.

      скільки українців перебувають у полоні Росії Крим Донбас

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Обмен пленными Форум YES 2019
      Источник: 24 канал
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