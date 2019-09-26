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      В НАБУ открестились от прослушки руководителя ГБР Трубы

      3 Читати новину українською
      Артем Сытник
      Артем Сытник / radiosvoboda.org

      В Национальном антикоррупционном бюро Украины заверили, что не имеют отношения к "прослушке" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

      Председатель НАБУ Артем Сытник настаивает, что подконтрольный ему орган не причастен к прослушиванию Романа Трубы.

      Важно: В кабинете директора ГБР Трубы нашли прослушку

      Это не мы,
      – сказал Сытник, отвечая на вопрос о том, имеют ли отношение детективы НАБУ к установлению этой "прослушки".

      Обратите внимание: Может помешать расследованию резонансных дел, – ГБР о "прослушке", найденной в Трубы

      Что известно о скандале с прослушкой директора ГБР?

      21 сентября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его рабочем кабинете обнаружили "прослушку". Она была профессионально вмонтирована в систему вентиляции. В ГБР заявили, что "прослушка" в кабинете директора может помешать расследованию дел.

      Труба не исключает, что прослушивание его кабинета может быть связано с делом ГБР, в котором фигурируют известные политики.

      Интересно, что сейчас ГБР расследует аж 12 производств, в которых фигурирует пятый украинский президент Петр Порошенко. Во всех делах он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.

      Какие полномочия в ГБР?
      Это – правоохранительный орган, занимающийся расследованием уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие, в том числе – министры.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник Роман Труба НАБУ Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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