Кассетный скандал в ГБР: НАБУ не будет открывать уголовное дело – документ

Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи в телеграмм-канале, на которых якобы зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Оснований для начала расследования детективы не нашли.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос LIGA.net.

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По словам собеседника журналистов в НАБУ, при анализе они не нашли фактов, которые бы детективы могли расследовать по коррупционным статьям.

Что известно о скандальных записях с Трубой?20 ноября во сети обнародовали первые записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.



В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела о вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрении бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; деле "Приватбанка"; деле самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупке для армии. Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.



В то же время Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".

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