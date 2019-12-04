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      Кассетный скандал в ГБР: НАБУ не будет открывать уголовное дело – документ

      26 Читати новину українською
      Роман Труба / LIGA.net

      Национальное антикоррупционное бюро изучило аудиозаписи в телеграмм-канале, на которых якобы зафиксированы разговоры в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Оснований для начала расследования детективы не нашли.

      Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответ на запрос LIGA.net.

      Это интересно: Труба устроил закрытую вечеринку после кассетного скандала в ГБР: видео

      НАБУ не будет открывать уголовное производство по делу кассетного скандала в ГБР / Liga.net

      По словам собеседника журналистов в НАБУ, при анализе они не нашли фактов, которые бы детективы могли расследовать по коррупционным статьям.

      Что известно о скандальных записях с Трубой?20 ноября во сети обнародовали первые записи с якобы разговорами председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

      В этих разговорах Труба якобы обсуждал дела о вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрении бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; деле "Приватбанка"; деле самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупке для армии. Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.

      В то же время Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".

      Смотрите сюжет 24 канала относительно кассетного скандала с главой ГБР:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Роман Труба Государственное бюро расследований Касетный скандал
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