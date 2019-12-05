Він інституційно неспроможний керувати будь-чим, – експерт про Трубу

За чотири місяці перебування на посаді очілька ДБР Роман Труба не зробив жодного кроку проти чинного президента. Крім того, він робив чимало лояльних заяв, а також робив все те, про що його просили.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Політанатомія" зазначив експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Леменов.

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За словами експерта, є дві основні причини усунення з посади Романа Труби. Перша – інституційна неспроможність, друга – максимальна токсичність.

Токсичним його зробив зв'язок із паном Портновим,

– зазначив Леменов.

Про Портнова

Також експерт пояснив: наприклад, якщо до ДБР пишеться кейс із 12 заяв про злочини, то реєструють максимум одну-дві. Натомість є й інша статистика: в ДБР з 12 заяв Портнова всі отримали статус "кримінальних справ".

Він (Портнов – 24 канал) як Майкл Джордан, тільки в юриспруденції,

– прокоментував Леменов.

Хто такий Портнов?Юрист та політик, який працював на команду президента-втікача ВіктораЯнуковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після подій Революції Гідності втік до Росії, згодом протягом деякого часу жив у Австрії.



Раніше Портнов перебував під санкціями Євросоюзу. Однак політика вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". На сьгодні Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть колишньому очільнику держави Петру Порошенку.



Крім цього, Андрій Портнов відомий своїми скандалами із журналістами. Зокрема, він постійно називає представників ЗМІ лайливими словами.



Андрій Портнов

Про припинення повноважень директора Держбюро розслідувань3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2116 про внесення правок до закону про ДБР.



Одна з прийнятих Радою поправок до закону про ДБР дозволить фахівцям, які розслідували справи вбивств під час протестів на Майдані, продовжити роботу. Тобто, нові слідчі не будуть починати з самого початку. 22 листопада адвокат сімей "Небесної сотні" Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану.



Інші правки передбачають дострокове припинення повноважень директора Держбюро розслідувань та його заступників. Тимчасово виконуючого обов’язки очільника ДБР президент має призначити впродовж п'яти днів з моменту набуття цим законом чинності.