Портнов сделал Порошенко "медвежью услугу" – Чумак о делах в ГБР

Дела против Порошенко в ГБР играют ему же на руку, ведь они были созданы на основе заявлений Портнова. Таким образом пятый президент может уверенно заявлять о политизированности решений.

Об этом в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" рассказал руководитель ОО "Правозащитная инициатива" Богдан Чумак.

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По его словам, если "надо похоронить" чье-то преследование, то стоит только сделать его политизированным.

Фактически, Портнов сделал Порошенко очень хорошую "медвежью услугу". Человек, который рвал на себе рубашку и говорил: "Я вот сейчас засажу Порошенко" – просто заносит в ГБР юридический мусор. Там нет даже аргументов с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса для того, чтобы там что-то открывать,

– отметил Чумак.

"Но ГБР и господин Труба волшебным образом открывает (дело – 24 канал). И что дальше? Дальше тот же Порошенко может выйти и сказать: "Да посмотрите, это же политическое решение", – подчеркнул эксперт.

Александр Леменов, основатель организации StateWatch, добавил, что как раз в незаконном преследовании Порошенко Зеленский не заинтересован. И подтвердил, что заявления Портнова – юридический мусор.

Если проанализировать 12 кейсов, которые были зарегистрированы по заявлениям Портнова, половина из них – это вообще юридический мусор. Там не то, что нет состава преступления в деянии, там событий преступления нет,

– подтвердил Леменов.



Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала

Чем скандален Портнов и при чем здесь дела против Порошенко

Андрей Портнов – юрист, который работал на команду президента-беглеца Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" 2014 года. Портнов бежал в Россию после Революции Достоинства. Позже он жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Недавно Портнов вернулся в Украину. После этого он начал активно противостоять пятому президенту Петру Порошенко, подав на него заявления в ГБР. Кроме того, Портнов постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и т.д.



Что известно о прекращении полномочий Трубы

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2116 о внесении поправок в закон о ГБР.



Одна из принятых Радой поправок в закон о ГБР позволит специалистам, которые расследовали дела убийств во время протестов на Майдане, продолжить работу. Другие поправки предусматривают досрочное прекращене полномочий директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.