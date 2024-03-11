Курс валют у банках
- Станом на ранок 11 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38 гривень (-5 копійок проти 8 березня), а продаж – 38,55 гривні (+2 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,60 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 42,20 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,45 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,54 гривні (+7 копійок).
- Євро купують за 42 гривні (+10 копійок), а продають за 42,19 гривні (+14 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,16 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,61 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,57 гривні (-7 копійок), а продаж – 42,34 гривні (+14 копійок).
Як зміниться долар цього тижня
У своєму коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні. А показник на готівковому ринку не буде більшим за 0,5 гривень.
Різниця між курсами купівлі та продажу очікується на рівні: на міжбанку – 0,1 гривні,
в комерційних банках – 0,5 гривень, а в обмінниках – 1 гривня.
За словами банкіра, готівковий ринок формуватиме власні курси з огляду на курсові показники міжбанку.
Розуміємо, що при курсоутворенні продовжиться домінування міжбанку,
– додає Лєсовий