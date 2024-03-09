Яких банкнот в обороті найбільше

У 2023 році готівки в обігу стало більш як 6,7%. А на 1 січня 2024 року її кількість становила 764,4 мільярда гривень.

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Цікаво, що найбільша кількість купюр у 2024 році номіналом 500 гривень. Її частка від загального об'єму – 28,3%.

Зауважте! Відповідно до останніх даних, на одного українця припадає 66 банкнот.

Які купюри найчастіше підроблюють

Найчастіше підробляються саме банкноти старого зразка. 93% від усієї кількості підробок складають купюри з таким номіналом:

200 гривень – 61% від усіх вилучених та 41% від усіх;

500 гривень – 24% – 41%;

100 гривень – 8% – 3%.

Інші банкноти становлять ще 7%. Найбільш надійними у НБУ назвали купюри 100 і 1 000 гривень.

Наскільки високий рівень підробок

Зараз рівень підробок української національної валюти у 8 разів менший ніж на території Європи. У європейських країнах на 1 мільйон банкнот припадає приблизно 16 підробок.

В Україні торік серед банкнот нового покоління 18% – фальшивки. З 1 мільйона купюр підробок було усього 0,4%.