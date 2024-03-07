Для чого Україні конфіскація російських активів
Конфіскація російських активів має стати активним джерелом підтримки України та фінансування її відновлення. Денис Шмигаль зазначив, що відновлення України буде коштувати щонайменше 486 мільярдів доларів.
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Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів. Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати.
Премʼєр-міністр також зазначив, що у країнах-партнерах заморожено близько 300 мільярдів євро російських суверенних активів. Уряд також обговорив плани роботи з G7, ЄС та Бельгією. Нині більшість партнерів підтримують використання заморожених російських активів.
Які плани уряду щодо конфіскації активів
Денис Шмигаль також повідомив, що план мінімум України – почати використання доходів від заморожених активів. Він наголосив, що конфіскація активів є покаранням агресора за вчинені злочини.
Є повна готовність до використання доходів, отриманих від заморожених російських активів на користь України. Але це лише перший крок, – сказав премʼєр-міністр.
Щобільше, як зазначив премʼєр-міністр, потрібно також узгодити політичне бажання конфіскувати російські активи із юридичними можливостями міжнародного та національного законодавства українських партнерів.
Що відомо про використання російських активів
- Після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів.
- У "Великій сімці" тривають дебати вже понад рік щодо можливості конфіскації активів російського центрального банку з метою уникнення підриву довіри до міжнародної фінансової системи.
- Найбільша частина російських активів знаходиться на замороженому рахунку у депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. Він отримав від цих активів 3,25 мільярда євро прибутку.
- Єврокомісія має намір пропонувати країнам ЄС використовувати майбутній прибуток від російських активів для підтримки оборонної промисловості України.