Чого бояться країни ЄС
Країни ЄС побоюються російської помсти та кібератак після конфіскації активів Росії, які будуть спрямовані для України.
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Держави G7 розглядають пропозицію використовувати ці активи як заставу для банківських позик, завдяки яким відбуватиметься фінансування відновлення України. У випадку, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни проти України – ці кошти будуть конфісковані.
Ми входимо в незвідані води… Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів,
– сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.
Страх кібератак та апеляцій
Потенційні кібератаки, як припускається, є ризиком для багатьох західних країн у разі повномасштабної конфіскації російських заморожених активів. Ба більше, є побоювання, що це може викликати негативну реакцію на європейські активи в Росії.
У Європі також припускають, що Москва може подати шквал апеляцій проти Euroclear. Адже саме у цьому бельгійському фінансовому депозитарії зберігається переважна більшість російських резервів у Європі.
Що відомо про конфіскацію російських активів
- ЄС, країни G7 й Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро активів російського ЦБ у формі цінних паперів і готівки.
- Як зазначили в МЗС України, рішення стосовно конфіскації російських активів буде ухвалено 2024 року. За словами керівника відомства Дмитра Кулеби, спочатку Україні можуть передати саме прибуток з заморожених активів, а потім уже їх.