Чого бояться країни ЄС

Країни ЄС побоюються російської помсти та кібератак після конфіскації активів Росії, які будуть спрямовані для України.

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Держави G7 розглядають пропозицію використовувати ці активи як заставу для банківських позик, завдяки яким відбуватиметься фінансування відновлення України. У випадку, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни проти України – ці кошти будуть конфісковані.

Ми входимо в незвідані води… Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів,

– сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

Страх кібератак та апеляцій

Потенційні кібератаки, як припускається, є ризиком для багатьох західних країн у разі повномасштабної конфіскації російських заморожених активів. Ба більше, є побоювання, що це може викликати негативну реакцію на європейські активи в Росії.

Цікаво! У ЄС попереджають, що відповідні дії можуть заплямувати репутацію єврозони та зробити її менш привабливою для інвесторів.

У Європі також припускають, що Москва може подати шквал апеляцій проти Euroclear. Адже саме у цьому бельгійському фінансовому депозитарії зберігається переважна більшість російських резервів у Європі.

Що відомо про конфіскацію російських активів