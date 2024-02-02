Коли Україна отримає кошти

Відбулася спільна пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави МЗС Канади Мелоні Жолі. Під час зустрічі звучало сподівання на прийняття рішення від ЄС про передачу російських коштів на відновлення української території у 2024 році.

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Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання російських заморожених активів у 2024 році. Це рішення буде ухвалене у 2024 році, я не маю сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій.

Потрібно розуміти, що прийняття цього рішення є доволі складним. Кулеба наголосив на імовірній стратегії передачі цих коштів. На думку міністра, спочатку Україні можуть передати саме прибуток з заморожених активів, а потім уже їх.

В ідеалі ми б хотіли, щоб всі російські заморожені активи були завантажені на арештований в Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використовувати. Якщо без жартів, сподіваємось що Канада завершить усі судові і юридичні процедури й що цей літак стане важливим прецедентом, важливим символом передачі матеріального, не фінансового, російського активу Україні,

– наголосив міністр.

Які саме активи може отримати Україна

У Росії було конфісковано активів на 300 мільярдів доларів. Більша частина цих коштів перебуває у ЄС.

В кінці 2023 року український уряд почав наголошувати на використанні цих коштів для відбудови України. Зокрема керівництво США підтримує цю ініціативу.

Зауважте! ЄС також позитивно ставиться до ідеї передачі російських активів Україні. Представники США уже проводять переговори з партнерами відносно цього.