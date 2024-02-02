Когда Украина получит средства

Состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Канады Мелани Жоли. Во время встречи звучала надежда на принятие решения от ЕС о передаче российских средств на восстановление украинской территории в 2024 году.

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Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины Украина совместно с партнерами примет решение об использовании российских замороженных активов в 2024 году. Это решение будет принято в 2024 году, я не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий.

Нужно понимать, что принятие этого решения является довольно сложным. Кулеба обозначил вероятную стратегию передачи этих средств. По мнению министра, сначала Украине могут передать именно прибыль с замороженных активов, а потом уже их.

В идеале мы бы хотели, чтобы все российские замороженные активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать. Если без шуток, надеемся что Канада завершит все судебные и юридические процедуры и что этот самолет станет важным прецедентом, важным символом передачи материального, не финансового, российского актива Украине,

– подчеркнул министр.

Какие именно активы может получить Украина

В России было конфисковано активов на 300 миллиардов долларов. Большая часть этих средств находится в ЕС.

В конце 2023 года украинское правительство начало настаивать на использовании этих средств для восстановления Украины. В частности, руководство США поддерживает эту инициативу.

Заметьте! ЕС также положительно относится к идее передачи российских активов Украине. Представители США уже проводят переговоры с партнерами относительно этого.