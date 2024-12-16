Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто пояснив, що Угорщина підтримала 15-й пакет санкцій, оскільки звідти вдалося "вичистити" найбільш "божевільні ідеї". Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Тиск на Путіна у 2025 році посилиться: чому диктатору варто боятися власного оточення

Кого Угорщина врятувала від санкцій

За словами Сіярто, Угорщині, яка головує в Раді ЄС до кінця цього року, вдалося домогтися виключення з 15-го пакета санкцій проти Росії:

патріарха Московського Кіріла,

постпреда Росії при ООН Василя Небензі,

російського Олімпійського комітету.

Санкції проти священнослужителів позбавили б навіть останньої надії на мир,

– сказав Сіярто.

Також було продовжено виняток для угорської MOL на експорт нафтопродуктів із російської сировини.

Глава угорського МЗС також розкритикував попереднє засідання глав МЗС Євросоюзу, де ухвалювали санкції, за те, що там "ніхто не виступив за припинення вогню", а Брюссель, за його словами, продовжує дотримуватися "провальної провоєнної стратегії".

Нагадаємо, на початку грудня Сіярто відвідав Москву для зустрічі з Лавровим і вкотре наголосив, що Угорщина на боці миру.