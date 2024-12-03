Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фейсбук-сторінку Петера Сіярто.

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Сіярто вірить у російську дипломатію

Глава угорського МЗС повторив меседж про те, що "війна в Україні не може бути завершена на полі бою, а рішення необхідно шукати за столом переговорів". За його словами, розрив дипломатичних відносин із Росією унеможливлює досягнення миру.

Ми будемо підтримувати діалог як єдиний спосіб забезпечити успіх миротворчої місії,

– заявив Сіярто



Петер Сіярто і Сєргєй Лавров / Фото з Facebook Сіярто

Нагадаємо, угорський міністр назвав небезпечним рішення США дозволити Україні використовувати поставлені далекобійні ракети для ударів по території Росії, а також звинуватив "провоєнні сили" в ескалації конфлікту.

Напередодні у жовтні Сіярто відвідав Білорусь, взявши участь у ІІ мінській міжнародній конференціії щодо євразійської безпеки, де навіть заговорив російською.