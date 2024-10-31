Сійярто вирішив долучитися до обговорень питань безпеки у країні, що допомагає Росії у війні з Україною. Окрім того, угорець навіть заговорив російською мовою, передає 24 Канал.
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Сійярто вдячний за запрошення до Білорусі
Конференція проходить у Білорусі у четвер, 31 жовтня. Про поїздку Сійярто до Мінська стало відомо декілька днів тому. Він, до слова, полюбляє відвідувати не лише Мінськ, але й Москву та Санкт-Петербург.
Виступаючи перед доволі великою аудиторією, угорський урядовець подякував Білорусі за запрошення.
Це велика честь для мене бути в Мінську на цій конференції,
– заявив міністр закордонних справ Угорщини.
А ще Сійярто висловив вдячність, що може представити позицію Угорщини про глобальну безпеку.
За його словами, відвідував він цю конференцію у Мінську уже обидва рази.
До слова, участь у конференції також підтвердив, зокрема, й російський та сирійський "колеги" Сійярто – Сергєй Лавров і Бассам Саббаха. Також, схоже, серед учасників є генсеки ОДКБ і СНД.
У ЗМІ кажуть, що цю зустріч у Білорусі варто розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.
Учасники заходу зібралися "окреслити перспективи майбутньої євразійської безпеки".