Про це повідомило видання Politico.

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Сійярто поїде до Білорусі

Як пишуть у виданні, глава МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар білоруського мзс заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".

Там пишуть, що у конференції також візьмуть участь генсеки організацій, таких як ОДКБ і Співдружність Незалежних Держав.

Зазначимо, що Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.