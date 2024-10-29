Об этом сообщило издание Politico.

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Сийярто поедет в Беларусь

Как пишут в издании, глава МИД Венгрии присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

Журналисты утверждают, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь белорусского МИДа заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

Там пишут, что в конференции также примут участие генсеки организаций, таких как ОДКБ и Содружество Независимых Государств.

Отметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.