Венгрия ведет переговоры с Газпромом

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью одному из российских СМИ.

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Венгерская компания MVM и Газпром уже подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможного увеличения поставок.

Заметьте! Переговоры продолжаются, и Венгрия рассматривает возможность заключения нового соглашения для следующего года.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, соглашение между Венгрией и Газпромом будет касаться увеличения объемов закупки газа. Это станет возможным благодаря использованию полной пропускной способности газопровода "Турецкий поток".

Как пояснил Сийярто, данный газопровод позволит увеличить объемы поставок по всем коммерческим контрактам.

К слову! "Турецкий поток" транспортирует российский газ через Черное море в Турцию, а дальше через Болгарию на Балканы и в Венгрию. Несмотря на то, что Болгария не импортирует газ из этого газопровода, она обеспечивает транзит в другие страны, таких как Сербия и Венгрия.