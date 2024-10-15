Угорщина веде переговори з Газпромом

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

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Угорська компанія MVM та Газпром вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо можливого збільшення постачань.

Зауважте! Переговори тривають, і Угорщина розглядає можливість укладання нової угоди для наступного року.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, угода між Угорщиною та Газпромом стосуватиметься збільшення обсягів закупівлі газу. Це стане можливим завдяки використанню повної пропускної здатності газопроводу "Турецький потік".

Як пояснив Сійярто, даний газопровід дасть змогу збільшити обсяги постачань за всіма комерційними контрактами.

До слова! "Турецький потік" транспортує російський газ через Чорне море до Туреччини, а далі через Болгарію на Балкани та до Угорщини. Попри те, що Болгарія не імпортує газ із цього газопроводу, вона забезпечує транзит до інших країн, таких як Сербія та Угорщина.