Як Росія використовує свій тіньовий флот

Росія перевозить нафту застарілими незастрахованими танкерами. Ці судна збільшують ризик екологічних катастроф, зокрема, у європейських водах, повідомляє Financial TImes.

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Обсяги нафти, що перевозить Росія, зросли так:

у червні 2023 року об'єм нафти, що перевозиться складав 2,4 мільйона барелів;

у червні 2024 року – 4,1 мільйона барелів.

США, Канада, Японія та країни ЄС намагаються боротись з російським тіньовим флотом, у тому числі за допомогою санкцій. Через це Росія майже не має вибору і вимушена звертатися переважно до внутрішніх страховиків.

Зверніть увагу! Київська школа економіки (КШЕ) підрахувала, що учервні 2024 року 70% російської морської нафти було транспортовано тіньовим флотом.

Відсутність нормального страхування, обслуговування і вік танкерів можуть стати причиною аварій. Такі прецеденти уже є. Наприклад, тіньовий танкер Andromeda Star у березні 2024 року зіткнувся з іншим судном недалеко від Данії. Розливу нафти вдалося уникнути лише тому, що вона була вивантажена раніше.

Зауважте! Через погане обслуговування, уже відбувалися вибухи двигунів на тіньових суднах.