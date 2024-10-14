Чия пенсія не може бути менш як 8 тисяч
У ПФУ пояснюють, що особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС і мають інвалідність І групи не можуть отримувати пенсію менш як 8 187 гривень. Для ІІ групи мінімум складає – 6 549,98 гривні.
Читайте також Старт опалювального сезону: хто може розраховувати на субсидію
А от ті, хто має ІІІ групу, може отримувати щонайменше 5 048 гривень. Для ліквідаторів ці мінімуми збільшені:
- особи з інвалідністю І групи мають отримувати виплату мінімум 13 376 гривень;
- ІІ групи – 10 700 гривень;
- ІІІ групи – 8 025 гривень.
Також пенсійну виплату мінімум 8 тисяч гривень можуть отримати:
- військовослужбовці, які мають інвалідність (сума виплати залежить від розміру грошового забезпечення);
- особи, що отримали інвалідність унаслідок участі у воєнних діях (для І групи мінімум – 15 346 гривень, ІІ групи – 12 395 гривень, ІІІ групи – 8 499 гривень).