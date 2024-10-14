Чия пенсія не може бути менш як 8 тисяч

У ПФУ пояснюють, що особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС і мають інвалідність І групи не можуть отримувати пенсію менш як 8 187 гривень. Для ІІ групи мінімум складає – 6 549,98 гривні.

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А от ті, хто має ІІІ групу, може отримувати щонайменше 5 048 гривень. Для ліквідаторів ці мінімуми збільшені:

особи з інвалідністю І групи мають отримувати виплату мінімум 13 376 гривень;

ІІ групи – 10 700 гривень;

ІІІ групи – 8 025 гривень.

Також пенсійну виплату мінімум 8 тисяч гривень можуть отримати: