Хто зможе отримати субсидію на опалювальний сезон

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати особи, чий дохід не дозволяє самостійно покривати ці витрати, повідомляють у ПФУ.

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Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, що легально перебувають в Україні та проживають у житлових приміщеннях.

Відтак, оформити субсидію можуть:

зареєстрована в житлі особа, або кожен, на кого відкрито окремий рахунок;

орендар, який фактично проживає в приміщенні, навіть без реєстрації;

внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка фактично проживає в житлі без договору оренди;

індивідуальний забудовник, чий будинок ще не введений в експлуатацію, але плата нараховується;

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

Зверніть увагу! Під час опалювального сезону розмір субсидії зростає. З 1 жовтня розпочався перерахунок цієї допомоги у автоматичному режимі. Зокрема і для отримувачів нульової субсидії у літній період.