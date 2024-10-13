Хто зможе отримати субсидію на опалювальний сезон
Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати особи, чий дохід не дозволяє самостійно покривати ці витрати, повідомляють у ПФУ.
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Це можуть бути як громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства, що легально перебувають в Україні та проживають у житлових приміщеннях.
Відтак, оформити субсидію можуть:
- зареєстрована в житлі особа, або кожен, на кого відкрито окремий рахунок;
- орендар, який фактично проживає в приміщенні, навіть без реєстрації;
- внутрішньо переміщена особа (ВПО), яка фактично проживає в житлі без договору оренди;
- індивідуальний забудовник, чий будинок ще не введений в експлуатацію, але плата нараховується;
- представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.
Зверніть увагу! Під час опалювального сезону розмір субсидії зростає. З 1 жовтня розпочався перерахунок цієї допомоги у автоматичному режимі. Зокрема і для отримувачів нульової субсидії у літній період.