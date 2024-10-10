Де подадуть опалення

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Підключення тепла відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників цих установ, з урахуванням їхніх потреб.

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Житлові будинки почнуть підключати до тепла, коли середньодобова температура знизиться до +8°C протягом трьох діб, і спостерігатиметься тенденція до похолодання.

Рішення про початок опалювального сезону приймається з урахуванням забезпечення комфорту мешканців, раціонального використання енергоресурсів і економії електроенергії.

Нагадаємо! Днями опалювальний сезон розпочався у Чернігові. Однак, дата початку може коригуватися, зважаючи на погодні умови.