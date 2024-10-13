Кто сможет получить субсидию на отопительный сезон

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут получить лица, чей доход не позволяет самостоятельно покрывать эти расходы, сообщают в ПФУ.

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Это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, легально находящиеся в Украине и проживающие в жилых помещениях.

Поэтому, оформить субсидию могут:

зарегистрированное в жилье лицо, или каждый, на кого открыт отдельный счет;

арендатор, который фактически проживает в помещении, даже без регистрации;

внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), которое фактически проживает в жилье без договора аренды;

индивидуальный застройщик, чей дом еще не введен в эксплуатацию, но плата начисляется;

представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка.

Обратите внимание! Во время отопительного сезона размер субсидии возрастает. С 1 октября начался перерасчет этой помощи в автоматическом режиме. В том числе и для получателей нулевой субсидии в летний период.