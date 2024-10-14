Чья пенсия не может быть меньше 8 тысяч
У ПФУ объясняют, что лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и имеющие инвалидность I группы не могут получать пенсию менее 8 187 гривен. Для II группы минимум составляет – 6 549,98 гривны.
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А вот те, кто имеет III группу, может получать не менее 5 048 гривен. Для ликвидаторов эти минимумы увеличены:
- лица с инвалидностью I группы должны получать выплату минимум 13 376 гривен;
- II группы – 10 700 гривен;
- III группы – 8 025 гривен.
Также пенсионную выплату минимум 8 тысяч гривен могут получить:
- военнослужащие, которые имеют инвалидность (сумма выплаты зависит от размера денежного обеспечения);
- лица, получившие инвалидность вследствие участия в военных действиях (для І группы минимум – 15 346 гривен, ІІ группы – 12 395 гривен, ІІІ группы – 8 499 гривен).