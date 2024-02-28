Гроші з російських активів можуть передати на озброєння

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що ЄС повинен розглянути можливість використання прибутку заморожених активів на користь української армії.

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Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України,

– сказала вона.

Також вона додала, що не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя.

Нагадаємо! Група юристів раніше заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку Росії не суперечить міжнародному праву враховуючи масштаби вторгнення Росії в Україну.

Ще раніше Денис Шмигаль повідомляв, що вже у 2024 році Україна планує отримати доступ до прибутків від заморожених російських активів.

Російські активи можуть передати для України у 2024 році

У 2024 році Україна може отримати перші 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і ЄС російських активів. А от протягом найближчих чотирьох років загальна сума може скласти – 15 – 18 мільярдів доларів.

Для цього потрібно пройти такі етапи: