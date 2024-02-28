Деньги из российских активов могут передать на вооружение
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных активов в пользу украинской армии.
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Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,
– сказала глава Еврокомиссии.
Также она добавила, что не может быть более сильного символа и большей пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.
Еще ранее Денис Шмыгаль сообщал, что уже в 2024 году Украина планирует получить доступ к доходам от замороженных российских активов.
Российские активы могут передать для Украины в 2024 году
В 2024 году Украина может получить первые 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. А вот в течение ближайших четырех лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.
Для этого нужно пройти следующие этапы:
- нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;
- первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;
- второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.