Деньги из российских активов могут передать на вооружение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных активов в пользу украинской армии.

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Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,

– сказала глава Еврокомиссии.

Также она добавила, что не может быть более сильного символа и большей пользы от этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.

Напомним! Группа юристов ранее заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка России не противоречит международному праву учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Еще ранее Денис Шмыгаль сообщал, что уже в 2024 году Украина планирует получить доступ к доходам от замороженных российских активов.

Российские активы могут передать для Украины в 2024 году

В 2024 году Украина может получить первые 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и ЕС российских активов. А вот в течение ближайших четырех лет общая сумма может составить 15 – 18 миллиардов долларов.

Для этого нужно пройти следующие этапы: