Российские активы могут передать для Украины

Уже в 2024 году Украина может получить 4 миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов, сказала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая. Зато в течение ближайших четырех лет общая сумма может составить – 15 – 18 миллиардов долларов.

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Для этого нужно пройти следующие этапы:

нулевой – определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано;

первый – Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении;

второй – внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

Ирина Мудрая Заместитель министра юстиции Уже состоялись переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Есть сдержанный оптимизм относительно того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если это произойдет, то Украине принадлежат проценты с активов, которые были погашены в 2024 году.

Она добавила, что сейчас ведутся переговоры о передаче уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Все средства сосредоточены в Бельгии и еще в начале полномасштабного вторжения на них был наложен 25% налог.

Заметьте! Именно из этих процентов Бельгия поддерживает украинских беженцев.

Наша принципиальная позиция – чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с ЕС помощи. Вероятнее всего, международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и тому подобное,

– сказала Мудрая.

Средства за 2023 год еще не обложены налогом, но ведутся переговоры о том, чтобы налог для них был на уровне 100%. Говорится именно о 4,4 миллиарда евро. Решение о передаче этих средств Украине может принять правительство Бельгии.