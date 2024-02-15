Російські активи можуть передати для України

Вже у 2024 році Україна може отримати 4 мільярди доларів із заморожених у G7 і Європейському Союзі російських активів, сказала заступник міністра юстиції Ірина Мудра. Натомість протягом найближчих чотирьох років загальна сума може скласти – 15 – 18 мільярдів доларів.

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Для цього потрібно пройти такі етапи:

нульовий – визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено;

перший – Єврокомісія вже ухвалила рішення: усі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі;

другий – впровадження законодавства в ЄС, яке дозволяє передати ці кошти Україні.

Ірина Мудра Заступник міністра юстиції Уже відбулися переговори з представниками Бельгії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо це станеться, то Україні належать відсотки з активів, які були погашені у 2024 році.

Вона додала, що нині тривають переговори про передачу вже нарахованих відсотків за 2022-2023 рік. Усі кошти зосереджені у Бельгії й ще на початку повномасштабного вторгнення на них було накладено 25% податок.

Зауважте! Саме з цих відсотків Бельгія підтримує українських біженців.

Наша принципова позиція – щоб це було додаткове фінансування, а не частина вже узгодженої з ЄС допомоги. Найімовірніше, міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відновлення тощо,

– сказала Мудра.

Кошти за 2023 рік ще не оподатковані, але ведуться переговори про те, щоб податок для них був на рівні 100%. Мовиться саме про 4,4 мільярда євро. Рішення про передачу цих коштів Україні може прийняти уряд Бельгії.