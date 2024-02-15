Канада виділить кошти для України

Міністр національної оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна внесе 60 мільйонів доларів у Коаліцію з нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG.

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Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси,

– сказав він.

Цей вклад має доповнити підтримку коаліції з підготовки F-16 для України про яку раніше заявляла Канада.

Нагадаємо! Ще на початку року Канада оголосила, що зробить свій внесок у зусилля з навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc.

Цю підтримку надаватимуть з лютого по 2025 рік, а оцінюється вона десь у 15 мільйонів доларів.

До слова країна також допомагає українським військовим ВПС вивчати англійську у мовній школі канадських сил.