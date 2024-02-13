Як змінилися обсяги російського експорту у 2023 році

За інформацією митної служби Росії, загальний обсяг експорту скоротився на 28,3% до 425,1 мільярда доларів. Проте найбільш відчутно впали поставки до Європи – на 68%, до 84,9 мільярда доларів.

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Натомість експорт до Азії піднявся на 5,6% до 306,6 мільярда доларів. Значення цього регіону для Росії зросло з 49% у 2022 році до 72% у 2023 році.

Імпорт Росії продовжує рости і у 2023 році піднявся на 11,7% до 285,1 мільярда доларів. Тенденції змін такі:

поставки з Європи – скоротилися на 12,3% до 78,5 мільярда доларів;

поставки з Азії – зросли на 29,2% до 187,5 мільярда доларів.

Нагадаємо! ЄС схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Вони передбачають обмеження діамантової галузі країни-агресора та експорту до РФ низки товарів.

Економіка Росії нагадує СРСР

МВФ підвищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання Росії до 2,6%.

Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на Росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз,

– сказала директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

У листопаді 2023 року у держбюджеті схвалили збільшення військових витрат до 30%, а це майже 70% зростання до цього року. У 2024 році витрати на війну можуть знову зрости – до 40%.

Георгієва підсумувала, що попри хороші цифри, такі показники для Росії ховають не дуже хороші результати.