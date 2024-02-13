Економіка Росії нагадує СРСР

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва розповіла, що наприкінці січня Фонд перевищив свій прогноз щодо темпів економічного зростання Росії, тепер він становить 2,6%. Попри це країна стикнеться зі значними труднощами.

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Це воєнна економіка. Якщо ви подивитеся на Росію, то сьогодні виробництво зростає, переважно для військових цілей, споживання падає. Приблизно так виглядав радянський союз,

– сказала вона.

Витрати Росії на війну зросли з 2022 року. Наприклад у листопаді минулого року у держбюджеті схвалили збільшення військових витрат до 30%, а це майже 70% зростання до цього року. У 2024 році витрати на війну можуть знову зрости – до 40%.

Близько 800 тисяч осіб покинули Росію, за оцінками вчених у вигнані у жовтні. Серед втікачів найбільше представників галузей ІТ та науки.

Я насправді вважаю, що російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і через обмежений доступ до технологій, який приходить із санкціями,

– пояснила Георгієва.

Вона підсумувала, що попри хороші цифри, такі показники для Росії ховають не дуже хороші результати.