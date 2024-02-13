Скільки заробляють росіяни

Протягом минулого року реальні доходи населення зросли на 5,4%, без урахування інфляції та обов’язкових платежів. Номінально ж дохід на одну особу підвищився на 10,9% – до 50 265 рублів.

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До основних причин такого росту належать інфляція та кадровий голод. Весною рівень безробіття досяг рекордних 2,9%, а на нестачу працівників скаржаться представники усіх галузей.

Тож нестача працівників нині знаходиться на історичному максимуму, хоча розрив між попитом та пропозицією на вакансії мінімальний. Саме тому зарплати росіян ростуть швидше ніж інфляція та продуктивність.

Зауважте! У 2022 році рівень інфляції в Росії становив 11,94%, а у 2023 році вже – 7,42%. Через це соціальні виплати минулого року були проіндексовані на підвищену інфляцію.

Цього року прогнозується, що рівень доходів ще більше зросте, а реальні зарплати зростуть ще на 2,4%. При цьому рівень безробіття й надалі буде аномально високим. Інфляція може сповільнитися до 5,1%, а пенсії та інші виплати проіндексують відповідно до тогорічних 7,4%.

Не зважаючи на ці показники, реальні доходи росіян не дотягують до рівня 2013 року. Виплати залишаються на дуже низькому рівні уже протягом 10 років.