Для чего Украине конфискация российских активов

Конфискация российских активов должна стать активным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Денис Шмыгаль отметил, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 миллиардов долларов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты.

Премьер-министр также отметил, что в странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Правительство также обсудило планы работы с G7, ЕС и Бельгией. Сейчас большинство партнеров поддерживают использование замороженных российских активов.

Какие планы правительства по конфискации активов

Денис Шмыгаль также сообщил, что план минимум Украины – начать использование доходов от замороженных активов. Он отметил, что конфискация активов является наказанием агрессора за совершенные преступления.

Есть полная готовность к использованию доходов, полученных от замороженных российских активов в пользу Украины. Но это только первый шаг, – сказал премьер-министр.

Более того, как отметил премьер-министр, нужно также согласовать политическое желание конфисковать российские активы с юридическими возможностями международного и национального законодательства украинских партнеров.

Что известно об использовании российских активов