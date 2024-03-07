Для чего Украине конфискация российских активов
Конфискация российских активов должна стать активным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Денис Шмыгаль отметил, что восстановление Украины будет стоить не менее 486 миллиардов долларов.
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Наша цель и позиция однозначна – доступ ко всем этим активам. Усиливаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты.
Премьер-министр также отметил, что в странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Правительство также обсудило планы работы с G7, ЕС и Бельгией. Сейчас большинство партнеров поддерживают использование замороженных российских активов.
Какие планы правительства по конфискации активов
Денис Шмыгаль также сообщил, что план минимум Украины – начать использование доходов от замороженных активов. Он отметил, что конфискация активов является наказанием агрессора за совершенные преступления.
Есть полная готовность к использованию доходов, полученных от замороженных российских активов в пользу Украины. Но это только первый шаг, – сказал премьер-министр.
Более того, как отметил премьер-министр, нужно также согласовать политическое желание конфисковать российские активы с юридическими возможностями международного и национального законодательства украинских партнеров.
Что известно об использовании российских активов
- После начала войны России против Украины страны Запада заморозили около 300 миллиардов евро российских активов.
- В "Большой семерке" продолжаются дебаты уже более года о возможности конфискации активов российского центрального банка во избежание подрыва доверия к международной финансовой системе.
- Наибольшая часть российских активов находится на замороженном счете в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. Он получил от этих активов 3,25 миллиарда евро прибыли.
- Еврокомиссия намерена предлагать странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для поддержки оборонной промышленности Украины.