Какие средства может получить Украина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о новых планах Лондона. Британцы готовы предоставить Украине займ, равный сумме замороженных активов России.

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Дэвид Кэмерон Министр иностранных дел Великобритании Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, которые эффективно используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации.

Кэмерон также отметил, что Лондон считает необходимым единство между G7 и и ЕС в этом решении. Более того, министр отметил неотвратимость урегулирования этого вопроса.

Но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят сделать это действие,

– отмечает Кэмерон

Как используют российские активы

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, международное сообщество заморозило российские активы в сумме ориентировочно 280 миллиардов евро. Значительная их часть находится в Европе.

По состоянию на теперь, международное сообщество одобряет передачу Украине не самих активов, а прибыли от них. Эти средства должны потратить на усиление украинской обороноспособности.

Интересно, что прибыль от замороженных российских активов в Европе составила 3,25 миллиарда евро.