Рынок труда в Украине
На рынке труда в Украине не произошло структурных изменений в заработной плате наемных работников. Об этом говорится в обновленных данных Госстата о среднемесячных заработных платах штатных работников по видам экономической деятельности.
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При этом, некоторые отрасли на рынке труда предлагают довольно конкурентную плату.
ТОП-3 самых высокооплачиваемых отраслей
Среди сфер экономики, отличающихся высоким уровнем оплаты труда, преимущественно выступают традиционные направления с высокими зарплатами работников.
- Информация и телекоммуникации – 37 946 гривен;
- Финансовая и страховая деятельность – 34 393 гривны;
- Авиационный транспорт – 31 391 гривна.
В то же время средняя заработная плата на уровне 20 и более тысяч есть в таких отраслях:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- водный транспорт;
- профессиональная, научная и техническая деятельность.
Где зарплаты самые маленькие: ТОП-3 отрасли
Наименьшую зарплату получают работники, которые работают в области культуры и развлечений и в сфере логистики:
- Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 10 990 гривен;
- Почтовая и курьерская деятельность – 11 830 гривен;
- Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 гривен.