Рынок труда в Украине

На рынке труда в Украине не произошло структурных изменений в заработной плате наемных работников. Об этом говорится в обновленных данных Госстата о среднемесячных заработных платах штатных работников по видам экономической деятельности.

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При этом, некоторые отрасли на рынке труда предлагают довольно конкурентную плату.

ТОП-3 самых высокооплачиваемых отраслей

Среди сфер экономики, отличающихся высоким уровнем оплаты труда, преимущественно выступают традиционные направления с высокими зарплатами работников.

Информация и телекоммуникации – 37 946 гривен; Финансовая и страховая деятельность – 34 393 гривны; Авиационный транспорт – 31 391 гривна.

Обратите внимание! Средняя заработная плата в секторе "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" значительно выросла и составляет 23 395 гривен, что почти на 3 тысячи больше, чем в предыдущем году.

В то же время средняя заработная плата на уровне 20 и более тысяч есть в таких отраслях:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

водный транспорт;

профессиональная, научная и техническая деятельность.

Интересно! Относительно работников водного транспорта, то их зарплаты резко повысились 14 тысяч гривен до почти 22 тысяч гривен.

Где зарплаты самые маленькие: ТОП-3 отрасли

Наименьшую зарплату получают работники, которые работают в области культуры и развлечений и в сфере логистики:

Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 10 990 гривен; Почтовая и курьерская деятельность – 11 830 гривен; Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 гривен.

Интересно! Из отраслей производства, самая низкая зарплата в строительстве – 12 634 гривен.