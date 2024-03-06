Рынок труда в Украине

На рынке труда в Украине не произошло структурных изменений в заработной плате наемных работников. Об этом говорится в обновленных данных Госстата о среднемесячных заработных платах штатных работников по видам экономической деятельности.

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При этом, некоторые отрасли на рынке труда предлагают довольно конкурентную плату.

ТОП-3 самых высокооплачиваемых отраслей

Среди сфер экономики, отличающихся высоким уровнем оплаты труда, преимущественно выступают традиционные направления с высокими зарплатами работников.

  1. Информация и телекоммуникации – 37 946 гривен;
  2. Финансовая и страховая деятельность – 34 393 гривны;
  3. Авиационный транспорт – 31 391 гривна.

В то же время средняя заработная плата на уровне 20 и более тысяч есть в таких отраслях:

  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • водный транспорт;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность.

Где зарплаты самые маленькие: ТОП-3 отрасли

Наименьшую зарплату получают работники, которые работают в области культуры и развлечений и в сфере логистики:

  1. Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 10 990 гривен;
  2. Почтовая и курьерская деятельность – 11 830 гривен;
  3. Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 345 гривен.