Ринок праці в Україні

На ринку праці в Україні не відбулося структурних змін у заробітній платі найманих працівників. Про це йдеться в оновлених даних Держстату про середньомісячні заробітні плати штатних працівників за видами економічної діяльності.

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При цьому, деякі галузі на ринку праці пропонують доволі конкурентну платню.

ТОП-3 найоплачуваніших галузей

Серед сфер економіки, що відзначаються найвищим рівнем оплати праці, переважно виступають традиційні напрями з високими зарплатами працівників.

  1. Інформація та телекомунікації – 37 946 гривень;
  2. Фінансова та страхова діяльність – 34 393 гривні;
  3. Авіаційний транспорт – 31 391 гривня.

Водночас середня заробітна платня на рівні 20 і більше тисяч є у таких галузях:

  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • водний транспорт;
  • професійна, наукова та технічна діяльність.

Де зарплати найменші: ТОП-3 галузі

Найменшу зарплату отримують працівники, які працюють у галузі культури та розваг та у сфері логістики:

  1. Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 10 990 гривень;
  2. Поштова та курʼєрська діяльність – 11 830 гривень;
  3. Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг – 11 345 гривень.