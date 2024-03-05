Як розрахувати пенсію

Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

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У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році

Аби вийти на пенсію у 2024 році, українцям потрібно напрацювати певну кількість стажу. Варто пам'ятати, що вимоги до нього ростуть щороку і тепер вони такі:

60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Нагадаємо! До 2028 року вимоги для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть на 12 місяців щороку. Тож наприкінці, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно буде пропрацювати 35 років.