Як розрахувати пенсію
Аби порахувати розмір майбутньої пенсії можна скористатися "Пенсійним калькулятором". Зробити це можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
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У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
До слова, також можна скористатися формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.
Який стаж потрібен, щоб вийти на пенсію у 2024 році
Аби вийти на пенсію у 2024 році, українцям потрібно напрацювати певну кількість стажу. Варто пам'ятати, що вимоги до нього ростуть щороку і тепер вони такі:
- 60 років – за наявності не менше 31 року страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 21 року страхового стажу;
- 65 років – за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.