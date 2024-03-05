Как рассчитать пенсию

Чтобы посчитать размер будущей пенсии можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Читайте также Индексация пенсий: кому не ждать роста выплат в марте

В результате расчета пенсии вы узнаете о:

ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа,, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

подробный протокол расчета.

К слову, также можно воспользоваться формулой: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, украинцам нужно наработать определенное количество стажа. Стоит помнить, что требования к нему растут ежегодно и теперь они такие:

60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Напомним! До 2028 года требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут расти на 12 месяцев ежегодно. Поэтому в конце, чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет проработать 35 лет.