Как рассчитать пенсию

Чтобы посчитать размер будущей пенсии можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

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В результате расчета пенсии вы узнаете о:

  • ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа,, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
  • подробный протокол расчета.

К слову, также можно воспользоваться формулой: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.

Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, украинцам нужно наработать определенное количество стажа. Стоит помнить, что требования к нему растут ежегодно и теперь они такие:

  • 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.