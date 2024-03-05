Как рассчитать пенсию
Чтобы посчитать размер будущей пенсии можно воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Сделать это можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
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В результате расчета пенсии вы узнаете о:
- ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа,, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
К слову, также можно воспользоваться формулой: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.
Какой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию в 2024 году
Чтобы выйти на пенсию в 2024 году, украинцам нужно наработать определенное количество стажа. Стоит помнить, что требования к нему растут ежегодно и теперь они такие:
- 60 лет – при наличии не менее 31 года страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 21 года страхового стажа;
- 65 лет – при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.