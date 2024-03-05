Якою буде цьогорічна індексація

Повідомляється, що коефіцієнт цьогорічної індексації – 1,079. Тобто, мінімальне збільшення становитиме 100 гривень. При цьому, максимальне зростання пенсії має бути – 1 577 гривень.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що індексації стосуватиметься понад 10 мільйонів пенсіонерів. При цьому, 9,5 мільйонів з них цивільні, 600 тисяч – громадяни, що належать до силових відомств та 100 тисяч – чорнобильці.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривень, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень.

Окремо Шмигаль зазначив, що з 1 квітня також зростатимуть пенсії. Йдеться про понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів.

У кого не зросте пенсія

Перерахунок обійде спеціальні пенсії, які отримують судді та прокурори. Також не відчують підвищення ті, хто вийшов на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років.

Не буде відчутне зростання і для тих, чиї виплати менші за мінімальні. Так відбувається, оскільки цим пенсіонерам штучно підвищують виплати до гарантованого розміру, завдяки спеціальній надбавці.

Після індексація така доплата буде анульована. А сама надбавка компенсована перерахунком. Тобто, фактично, зростання пенсії є, однак, воно не відчутне.

Зверніть увагу! Індексуються пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно.