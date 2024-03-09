Каких банкнот в обороте больше всего

В 2023 году наличности в обороте стало больше на 6,7%. А на 1 января 2024 года ее количество составляло 764,4 миллиарда гривен.

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Интересно, что наибольшее количество купюр в 2024 году номиналом 500 гривен. Ее доля от общего объема – 28,3%.

Заметьте! Согласно последним данным, на одного украинца приходится 66 банкнот.

Какие купюры чаще всего подделывают

Чаще всего подделываются именно банкноты старого образца. 93% от всего количества подделок составляют купюры с таким номиналом:

200 гривен – 61% от всех изъятых и 41% от всех;

500 гривен – 24% – 41%;

100 гривен – 8% – 3%.

Другие банкноты составляют еще 7%. Наиболее надежными в НБУ назвали купюры 100 и 1 000 гривен.

Насколько высок уровень подделок

Сейчас уровень подделок украинской национальной валюты в 8 раз меньше чем на территории Европы. В европейских странах на 1 миллион банкнот приходится примерно 16 подделок.

В Украине в прошлом году среди банкнот нового поколения 18% – фальшивки. С 1 миллиона купюр подделок было всего 0,4%.