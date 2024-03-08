Курс валют у банках

Станом на ранок 8 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,05 гривні (-12 копійок проти 7 березня), а продаж – 38,53 гривні (-7 копійок).

Читайте також У яких банках українці зберігають свої заощадження

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,40 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 42,05 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,38 гривні (-2 копійок), а продаж – 38,47 гривні (-5 копійок).

(-2 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,90 гривні (+4 копійки), а продають за 42,05 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Станом на 7 березня, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-7 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,75 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,13 гривні (+2 копійки).

Що буде з курсом долара

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у середині березня на валютному ринку значних змін не очікується. Відтак, курси залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку очікуються часті зміни курсів, як у бік зростання, так і бік зменшення.

Відтак, на наступний тиждень Лєсовий прогнозує:

зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, а на готівкового ринку – до 0,5 гривень,

різниця між курсами купівлі та продажу не перевищить 0,1 гривні на міжбанку, 0,5 гривень в комерційних банках – та 1 гривні в обмінниках.

Щодо курсових змін, то на думку експерта, вони залишаться на наступний тиждень на рівні попередніх тижнів:

на міжбанку 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро;

на готівковому ринку 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.