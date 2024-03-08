Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,05 гривны (-12 копеек против 7 марта), а продажа – 38,53 гривны (-7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,40 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,05 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,38 гривны (-2 копеек), а продажа – 38,47 гривны (-5 копеек).

(-2 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,90 гривны (+4 копейки), а продают за 42,05 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

По состоянию на 7 марта, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-7 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,13 гривны (+2 копейки).

Что будет с курсом доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине марта на валютном рынке значительных изменений не ожидается. Поэтому, курсы будут зависеть от соотношения спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке ожидаются частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Поэтому, на следующую неделю Лесовой прогнозирует:

изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличного рынка – до 0,5 гривен,

разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривен в коммерческих банках – и 1 гривны в обменниках.

Относительно курсовых изменений, то по мнению эксперта, они останутся на следующую неделю на уровне предыдущих недель:

на межбанке 38,5 – 39,25 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро;

на наличном рынке 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

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