Где украинцы хранят средства

Впрочем, уже на конец февраля общая сумма сбережений уменьшилась на 28,9 миллиарда гривен. Это объясняется снижением суммы средств до востребования, хотя общее количество срочных депозитов не претерпело изменений.

Читайте также Больничные выплаты: почему могут отклонить заявление-расчет

Подобное сезонное падение традиционно объясняется тем, что граждане тратят средства, полученные в виде декабрьских премий и других выплат.

Интересно! Среди лидеров по количеству сбережений - ПриватБанк, где украинцы хранят 378,2 миллиарда гривен. На втором месте находится Ощадбанк с вкладами на сумму 184,3 миллиарда гривен, а на третьем - частный Универсал Банк с суммой 62,9 миллиарда гривен.

Среди других:

Райффайзен Банк, который принадлежит к иностранной банковской группе, с суммой вкладов 58,6 миллиарда гривен;

национализированный Сенс Банк, ранее известный как Альфа-Банк, с вкладами в 46,6 миллиардов гривен;

частный ПУМБ с суммой в 46,1 миллиарда гривен.

Детальное распределение сбережений в разных банках приведено в инфографике:

Ставки на депозиты в марте

В начале марта 24 Канал сообщал, что в начале марта и в течение всего месяца не стоит ожидать глобальных изменений в сегменте банковских депозитов.

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии рассказывал, что на рынке будет наблюдаться определенная стабильность ставок по гривневым вкладам. А кроме того, привлекательность валютных вкладов будет значительно уступать гривневым депозитам из-за постепенного сокращения ставок.

Интересно! Минимальная инфляция, которая зафиксирована на уровне не выше 1% за первые два месяца года, будет способствовать росту заинтересованности во внесении гривневых депозитов. А получение Украиной макрофинансовой поддержки, в частности первого транша от Европейского Союза в размере 4,5 миллиарда евро, имеет положительное влияние на настроения инвесторов и вкладчиков.

Между тем между банками будет продолжаться период конкуренции за вкладчика.