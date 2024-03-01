В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев прогнозирует, что в начале марта и в течение всего месяца не стоит ожидать глобальных изменений в сегменте банковских депозитов. Он назвал факторы, которые на это будут влиять.

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Почему изменения маловероятны

Как рассказал Замотаев, во-первых, на рынке будет наблюдаться определенная стабильность ставок по гривневым вкладам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Так средняя доходность депозитов на срок от 3 месяцев до 6 месяцев составит до 13,5% годовых, а вклады на 9 – 12 месяцев дадут в среднем 12,5 – 13% годовых.

Во-вторых, привлекательность валютных вкладов значительно уступает гривневым депозитам из-за постепенного сокращения ставок.

Обратите внимание! Средняя прибыль по вкладам в долларах не превышает 1,8% годовых, а в евро – 1,6%.

В-третьих, минимальный уровень инфляции, размер которой за январь-февраль не превысил 1%, косвенно будет влиять на привлекательность гривневых вкладов.

Замотаев добавляет, что "чистая" прибыль по депозитам в гривне составляет до 6%, что втрое выше прибыли по депозитам в долларах и евро. По состоянию на начало марта гривневые вклады являются наиболее привлекательным механизмом получения пассивного дохода.

В-четвертых, получение Украиной макрофинансовой помощи, в частности первый транш от Евросоюза на 4,5 миллиарда евро, положительно влияет на настроения граждан.

По сравнению с февралем, прирост новых вкладов в марте ожидается на уровне 10%.

Макрофин – это необходимый и очень важный фактор для экономики, ведь благодаря международной помощи покрывается значительная часть расходов госбюджета,

– объясняет банкир.

В-пятых, между банками будет продолжаться период конкуренции за вкладчика.

Ожидается, что в марте начнут действовать различные краткосрочные "акционные депозиты" для новых вкладчиков, доходность которых может быть выше средних показателей по рынку на 1 – 1,5% – до 15,5 – 16% годовых. То есть банки активизируют различные маркетинговые инструменты для привлечения новых клиентов.

В-шестых, в течение марта вряд ли изменится размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

Сейчас ставка составляет 19%, и именно от ставки по депсертификатам зависит уровень доходности по гривневым вкладам.

На следующей неделе ситуация в сегменте депозитов не претерпит глобальных изменений: средние ставки по гривневым вкладам будут почти постоянными, зато актуализируется конкуренция между финучреждениями за нового вкладчика. Популярность вкладов в валюте все больше будет снижаться из-за достаточно низкой доходности,

– отмечает Дмитрий Замотаев.

Важно! Сейчас отсутствуют предпосылки для изменения трендов: в глобальном разрезе рост или снижение ставок маловероятно. Однако такая стабильность только на пользу гражданам, что смогут выбирать наиболее выгодные для них депозитные программы в национальной валюте.