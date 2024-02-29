Как могут вырасти ставки по депозитам

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что в марте ставки по акционным гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достичь 17% годовых, передает 24 Канал.

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Поэтому, конец марта будет без изменений по размеру учетной ставки, а также, без изменений для ставок по 3-месячным депозитам – 15% и 19% соответственно.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Это означает, что в сегменте гривневых вкладов могут наблюдаться 2 параллельные тенденции: стагнации ставок и усиление "депозитной конкуренции" между банками.

Первая тенденция – с конца декабря 2023 большинство банков уже пересмотрела доходность собственных гривневых вкладов, а потому ставки по гривневым вкладам почти не изменятся.

Важно! Средняя доходность депозитов сроком на 3 – 6 месяцев составит 13,5% годовых, более длительные во времени вклады (от 9 месяцев до 1 года) дадут в среднем 12,5 – 13% годовых.

Вторая тенденция – граждане будут пытаться найти наиболее привлекательные условия для своих сбережений. На рынке могут появляться новые депозитные продукты или же начнут действовать новые привлекательные краткосрочные депозитные акции, проценты по которым могут быть несколько улучшены – в среднем до 15,5 – 17% годовых.

Замотаев добавляет, вряд ли увеличение доходности по депозитам в марте будет иметь системный или долгосрочный характер.

Скорее всего эти "улучшенные" депозиты будут точечными, нацеленными именно на увеличение депозитных портфелей банков,

– говорит он.

Прибыль по гривневым и валютным вкладам

Гривневые вклады

Специалист объясняет, что уровень "чистой" прибыли сохранится, то есть учитывается инфляция и необходимые банковские комиссии за оформление. Поэтому, прибыль составит 5 – 6%. Это будет стимулировать граждан открывать новые вклады.

Сейчас именно гривневые вклады являются наиболее привлекательным, понятным и простым способом получения пассивной прибыли, который почти втрое превышает прибыль по валютным вкладам,

– отмечает Замотаев.

Валютные вклады

А вот что касается валютных депозитов, то в марте их ждет период снижения. По словам банкира, ставки по этим депозитам сокращаются, и этот процесс продолжается уже более 6 месяцев.

За это время, например, средние ставки по годовым долларовым вкладам сократились с 3% до 1,8% годовых, а средние ставки по вкладам в евро снизились с 2% до 1,5 – 1,6% годовых,

– добавляет Дмитрий Замотаев.

Какие факторы влияют на ситуацию

В следующем месяце ситуация в сегменте банковских депозитов во многом будет зависеть от ряда факторов "сплетенных" между собой факторов. Среди этих факторов:

Уровень макрофинансовой помощи: ее частота и объем.

Этот фактор с определенным предположением он считает главным, ведь макрофин направляется преимущественно на покрытие расходов госбюджета, а затем эти средства "цементируют" экономику.

Напоминаем! Ежемесячная потребность во внешнем финансировании в 2024 году составляет около 3 миллиардов долларов. Уже в марте Украина может получить мощный транш от Евросоюза в размере 4,5 миллиарда евро.

Размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

Если размер учетной ставки прямо влияет на проценты по кредитам – чем меньше ставка, тем дешевле являются привлеченные средства, тем выгоднее могут быть условия по различным кредитным программам, то ставка по 3-месячным депозитным сертификатам сказывается на уровне доходности гривневых вкладов: чем меньше ее размер, тем ниже доходность гривневых депозитов,

– пояснил Замотаев.

Общее состояние экономики: активизация всех сфер и отраслей экономики.

Речь идет о развитии государственных кредитных программ для малого и среднего бизнеса, таких как "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и др.

Чем более развитой является экономика, тем большими могут быть поступления в бюджет, а затем ниже зависимость экономики от внешнего финансирования (другими словами, макрофин может решить целый ряд насущных вопросов),

– подчеркнул специалист.

Стабильная политическая ситуация в стране (опосредованный фактор).

На сегодня, в условиях войны, общественное единство крайне важно, а диалог власти с народом должен быть максимально прозрачным и понятным.

Военные опосредованные факторы.

Это достойное сопротивление врагу на поле боя, противодействие массированным ракетным атакам, получение крайне важной военно-технической помощи и тому подобное. Все это является необходимыми составляющими для одержания победы в войне.

В целом же в марте на фоне достаточно стабильных ставок следует ожидать усиления конкуренции между банками за "гривневых" вкладчиков,

– подытожил Дмитрий Замотаев.

Он отметил, что сохранение средств именно в национальной валюте сейчас является наиболее выгодным, учитывая 3 главные показатели – уровень доходности, "чистая" прибыль и уровень инфляции.