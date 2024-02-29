Як можуть зрости ставки за депозитами
Банкір Дмитро Замотаєв розповів, що у березні ставки за акційними гривневими депозитами залежно від терміну розміщення коштів можуть досягти 17% річних, передає 24 Канал.
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Відтак, кінець березня буде без змін щодо розміру облікової ставки, а також, без змін для ставок за 3-місячними депозитами – 15% й 19% відповідно.
Це означає, що в сегменті гривневих вкладів можуть спостерігатися 2 паралельні тенденції: стагнації ставок та посилення "депозитної конкуренції" між банками.
- Перша тенденція – з кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянула дохідність власних гривневих вкладів, а тому ставки за гривневими вкладами майже не зміняться.
- Друга тенденція – громадяни намагатимуться знайти найбільш привабливі умови для своїх заощаджень. На ринку можуть з’являтися нові депозитні продукти або ж почнуть діяти нові привабливі короткострокові депозитні акції, відсотки за якими можуть бути дещо покращені – в середньому до 15,5 – 17% річних.
Замотаєв додає, що навряд чи збільшення дохідності за депозитами у березні матиме системний або ж довгостроковий характер.
Скоріше за все ці "покращені" депозити будуть точковими, націленими саме на збільшення депозитних портфелів банків,
– каже він.
Прибуток за гривневими та валютними вкладами
- Гривневі вклади
Фахівець пояснює, що рівень "чистого" прибутку збережеться, тобто враховується інфляція та необхідні банківські комісії за оформлення. Відтак, прибуток становитиме 5 – 6%. Це стимулюватиме громадян відкривати нові вклади.
Наразі саме гривневі вклади є найбільш привабливим, зрозумілим і простим способом отримання пасивного прибутку, який майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами,
– наголошує Замотаєв.
- Валютні вклади
А от щодо валютних депозитів, то у березні на них чекає період зниження. За словами банкіра, ставки за цими депозитами скорочуються, і цей процес триває вже понад 6 місяців.
За цей час, наприклад, середні ставки за річними доларовими вкладами скоротилися з 3% до 1,8% річних, а середні ставки за вкладами у євро знизилися з 2% до 1,5 – 1,6% річних,
– додає Дмитро Замотаєв.
Які фактори впливають на ситуацію
Наступного місяця ситуація в сегменті банківських депозитів багато в чому залежатиме від низки "сплетених" між собою факторів. Серед цих факторів:
- Рівень макрофінансової допомоги: її частота та обсяг.
Цей фактор з певним припущенням він вважає найголовнішим, адже макрофін спрямовується переважно на покриття видатків держбюджету, а відтак ці кошти "цементують" економіку.
- Розмір облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.
Якщо розмір облікової ставки прямо впливає на відсотки за кредитами – чим менша ставка, тим дешевшими є залучені кошти, тим вигіднішими можуть бути умови за різними кредитними програмами, то ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами позначається на рівні дохідності гривневих вкладів: чим менший її розмір, тим нижча прибутковість гривневих депозитів,
– пояснив Замотаєв.
- Загальний стан економіки: активізація всіх сфер та галузей економіки.
Йдеться про розвиток державних кредитних програм для малого та середнього бізнесу, таких, як "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" тощо.
Чим розвиненішою є економіка, тим більшими можуть бути надходження в бюджет, а відтак нижча залежність економіки від зовнішнього фінансування (іншими словами, макрофін може вирішити цілу низку нагальних питань),
– підкреслив фахівець.
- Стабільна політична ситуація в країні (опосередкований чинник).
На сьогодні, в умовах війни, громадська єдність вкрай важлива, а діалог влади з народом має бути максимально прозорим і зрозумілим.
- Воєнні опосередковані чинники.
Це гідний опір ворогу на полі бою, протидія масованим ракетним атакам, отримання вкрай важливої воєнно-технічної допомоги тощо. Усе це є необхідними складовими для здобуття перемоги у війні.
Загалом же у березні на тлі досить стабільних ставок слід очікувати посилення конкуренції між банками за "гривневих" вкладників,
– підсумував Дмитро Замотаєв.
Він зауважив, що збереження коштів саме у національній валюті наразі є найбільш вигідним з огляду на 3 головні показники – рівень дохідності, "чистий" прибуток та рівень інфляції.